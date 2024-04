Dimanche (21h), entre le PSG et l'OL, la fin de match pourrait s'annoncer intense. Les deux équipes sont celles qui marquent le plus dans le dernier quart d'heure en Ligue 1.

Dimanche, le Parc des Princes sera le théâtre d'un affrontement entre deux des équipes les plus en forme de la phase retour. Entre le PSG (1er) et l'OL (7e), le spectacle est souvent au rendez-vous et le match de cette 30e journée devrait continuer sur cette lignée. Fort d'une incroyable remontée au classement et d'une septième place acquise le week-end dernier, les Lyonnais arrivent au Parc avec le plein de confiance. Il faut dire que, lors de sa dernière rencontre, digne d’un scénario hollywoodien, face à Brest (4-3), l'OL a forcé la victoire, après avoir pourtant été menée 3-1 à la 67e, à la 106e minute de jeu grâce à un pénalty transformé de Ainsley Maitland-Niles.

Un énième renversement qui promet un solide répondant face au club de la capitale. Avec deux buts après la 75e minute, la formation de Pierre Sage a confirmé une fois de plus sa capacité à inverser la tendance et à être décisive en fin de match. Depuis le début de la saison, les Lyonnais ont marqué à 12 reprises dans les 15 dernières minutes d'après Opta. Le plus haut total en Ligue 1... derrière le PSG.

Un client de choix avec le PSG

En Ligue 1, l’équipe de Luis Enrique se place comme celle ayant inscrit le plus grand nombre de buts lors dans le dernier quart d'heure d’un match cette saison. Les Parisiens ont trouvé le chemin des filets 17 fois durant cette période. Une statistique qui n’est pas sans importance pour deux formations capables de renverser complètement le cours d’un match.

Le PSG l’a prouvé une nouvelle fois mardi soir face au FC Barcelone (4-1). Menés en première partie de rencontre, Mbappé et ses coéquipiers ont su profiter de l’infériorité numérique (expulsion d’Araujo à la 29ᵉ) des Blaugrana pour prendre largement l’avantage et s’envoler vers une demi-finale de Ligue des champions. Sur la pelouse du Parc des Princes, une chose est sûre : aucun des deux protagonistes ne dira son dernier mot avant le coup de sifflet final de François Letexier.