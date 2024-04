Monaco va devoir faire sans Golovin contre l’OL

Aleksandr Golovin (Monaco) et Enzo Le Fée (Rennes) (Photo by Sebastien SALOM-GOMIS / AFP)

Victime d’une blessure à la cheville, Aleksandr Golovin va manquer la fin de la saison avec Monaco. Le milieu russe sera donc forfait contre l’OL.

Le match n’est que dans dix jours et pourtant l’AS Monaco sait déjà qu’il va devoir faire sans Aleksandr Golovin contre l’OL. D’ailleurs, plus que face au club lyonnais, c’est pour toute la fin de saison que les Monégasques vont devoir apprendre à faire sans leur maitre à jouer, d’après L’Équipe. À quelques jours du déplacement à Brest (dimanche, 17h05), Golovin s’est blessé à l’entraînement et de manière assez sérieuse. Touché à la cheville, le Russe devrait observer une période de repos supérieure à un mois et va donc manquer les cinq derniers matchs de Ligue 1 qu’il reste à disputer.

6 buts et 6 passes cette saison

Impliqué sur douze buts cette saison avec le club de la Principauté, Aleksandr Golovin est l’une des pièces maîtresses du système d’Ado Hütter. Dans sa quête d’un futur européen, l’OL va très certainement accueillir cette nouvelle avec un certain plaisir. Sans Golovin, c’est un problème offensif en moins pour la formation lyonnaise et un coup dur en plus pour Monaco avant le match de la 31e journée qui se tiendra le dimanche 28 avril à 19h au Parc OL.