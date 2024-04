François Letexier choisi pour arbitrer PSG - OL dimanche

Nouveau choc pour l'OL dimanche avec un déplacement sur le terrain du PSG (21 heures). Une affiche dirigée par François Letexier.

Après les polémiques liées aux décisions de Mathieu Vernice lors d'OL - Brest (4-3), le choix de futur arbitre de la rencontre entre l'Olympique lyonnais et le PSG sera forcément scruté. C'est finalement François Letexier, une des figures de l'arbitrage français dans l'Hexagone et sur la scène européenne qui a été désigné. Il sera donc au sifflet du choc de la 30e journée de Ligue 1 qui se jouera dimanche 21 avril à 21 heures.

Cette saison, il a dirigé deux affiches avec comme protagoniste le club rhodanien, pour deux défaites, à Reims en octobre 2023 (2-0) et à Marseille le 6 décembre dernier (3-0). Au cours de sa carrière, il a croisé à 22 reprises la route d'Anthony Lopes et de ses partenaires, pour onze succès, trois nuls et huit revers. Lors de l'exercice 2022-2023, il avait d'ailleurs officié durant la victoire 1 à 0 des coéquipiers de Maxence Caqueret à Paris, mais également pour le revers sur le même score des Lyonnais à domicile face à ces mêmes Franciliens.

Un habitué des duels entre l'OL et le PSG

Il a l'habitude de ces grands rendez-vous, même si comme d'autres confrères, il n'échappe pas aux critiques. Pour mener à bien sa mission, il comptera sur l'aide de ses assistants, Mehdi Rahmouni et Julien Aube. A la vidéo, nous retrouverons un duo composé d'Eric Wattellier et Abdelali Chaoui. Le remplaçant en cas de blessure d'un membre du corps arbitral sera Gaël Angoula.

Rappelons que les Rhodaniens restent sur une excellente série qui leur permet d'être provisoirement européens à cinq journées du terme de la Ligue 1 (septièmes). Ils chercheront donc à rendre la tâche difficile au PSG, qui ne vivra pas de la même manière cette confrontation selon son résultat du jour à Barcelone en quart de finale retour de la Ligue des champions.