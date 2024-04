Avant de recevoir l'OL dimanche, le PSG a renversé le FC Barcelone mardi soir (1-4) et s’est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des champions.

C’est un PSG reboosté qui va affronter l’OL dimanche soir au Parc des Princes (21h). Avant la 30e journée de Ligue 1, les Parisiens avaient un quart de finale retour de Ligue des champions à jouer et ils l’ont plutôt bien géré. Battu à l’aller par le FC Barcelone (2-3), le club de la capitale a réussi à inverser la tendance mardi soir et à combler son retard. Large vainqueur des Blaugrana, le PSG affrontera le Borussia Dortmund dans le dernier carré de la compétition européenne. Mais à Barcelone, tout ne fut pas une promenade de santé et l’OL pourrait bien s’inspirer de certains points faibles observés durant la première demi-heure.

Barcola s'est illustré

Si le score final est assez large, les coéquipiers de Kylian Mbappé ont joué en supériorité numérique pendant plus d’une heure après le rouge d’Araujo côté barcelonais. Avant ça, le Barça avait profité des largesses défensives parisiennes sur le côté gauche pour ouvrir le score et prendre deux buts d’avance au cumulé. Le rouge a changé beaucoup de choses et derrière un Bradley Barcola à son avantage, le PSG a appuyé quand il le fallait. D’abord par Ousmane Dembélé (40e) pour son retour en Catalogne, puis en seconde période avec un but de Vitinha (54e) et un doublé de Mbappé (61e, 88e).