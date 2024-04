D1 : l'OL féminin assuré de la première place

Sonia Bompastor après la qualification de l’OL contre Benfica. (Photo by Olivier CHASSIGNOLE / AFP)

Dimanche, l'OL féminin a définitivement validé la première place du championnat. En revanche, il ne connaît pas encore son adversaire en phase finale.

Cela ne faisait guère de doute depuis déjà plusieurs semaines, c'est désormais officiel. Le week-end dernier, la D1 a livré quelques enseignements. Le nul du Paris Saint-Germain à Guingamp (3-3), couplé à la démonstration lyonnaise de dimanche soir à Saint-Etienne (1-6), a définitivement offert la première place du championnat aux joueuses de Sonia Bompastor. Avec 58 points glanés en 20 journées, l'OL ne sera pas repris par le PSG (49) puisqu'il reste deux matchs à jouer.

L'Olympique lyonnais finira donc en tête, ce qui n'a dorénavant plus une grande importance. Depuis la refonte de la compétition, les quatre meilleures formations de la phase régulière doivent en passer par les play-offs pour désigner le champion. En tant que leaders, les coéquipières de Wendie Renard affronteront le quatrième le 12 mai prochain.

Quatre équipes pour une place

Le nom de leur adversaire, lui, n'est pas encore connu. Outre le PSG et le Paris FC, qui devraient se classer dans cet ordre, même si le PFC a encore un coup à jouer, le dernier billet se disputera entre quatre équipes. Reims et Fleury, respectivement 31 et 30 unités, sont les mieux placés.

Mais Montpellier (26) et l'ASSE (25, une rencontre en moins) ont encore une petite chance de grimper dans la hiérarchie sur le fil. Réponse le mercredi 8 mai en fin d'après-midi, après l'ultime multiplex, celui de la 22e et dernière journée de D1.