D1 : l’OL jouera sa demi-finale de play-offs le 12 mai

Déjà assuré d’être en play-offs à l’issue de la saison régulière, l’OL connait désormais la date de sa demi-finale. En fonction de leur classement, les Fenottes joueront à 18h ou 21h le 12 mai prochain.

Dans l’ancienne version du championnat de France féminin, l’OL serait presque quasiment assuré d’être champion pour la 16e fois de son histoire. Avec sept points d’avance sur le PSG, les Fenottes auraient eu un matelas assez confortable à cinq journées de la fin. Oui, mais voilà, depuis cette saison, le titre se jouera à l’issue d’une série de play-offs. Depuis déjà plusieurs semaines, la formation lyonnaise a déjà validé son billet pour les demi-finales. Reste dorénavant à savoir si ce sera en qualité de première de la saison régulière ou deuxième. Il faut également savoir qui accompagnera le PSG et très logiquement le Paris FC comme quatrième qualifié. Cela devrait se jouer entre Montpellier, Reims et Fleury.

La finale et petite finale le vendredi 17 mai

En attendant le dénouement de cette fin de saison régulière, les joueuses de Sonia Bompastor savent désormais quand se tiendra leur demi-finale de play-offs. Elle aura lieu le 12 mai prochain et se jouera à 18h ou 21h en fonction de la place à laquelle terminera l’OL après les 22 journées. D’ailleurs, les deux dernières journées contre Guingamp (24 avril, 21h) et Bordeaux (8 mai, 16h30) se joueront lors d’un multiplex. Pour ce qui est de la finale et de la petite des play-offs, elles se tiendront le vendredi 17 mai à 18h pour la 3e place et à 21h pour le match du titre.