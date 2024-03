A l’OL Vallée, un restaurant fermé d’urgence par manque d’hygiène

Après le non-respect des règles d’hygiène, le restaurant O Planète situé à l’OL Vallée, à Décines, a été fermé d’urgence par la préfecture du Rhône.

Ce n’est pas le club lui-même qui est visé, mais l'OL se serait malgré tout passé de cette mauvaise publicité dont est victime l’OL Vallée depuis quelques heures. Suite à un contrôle, le restaurant O Planète (buffet à volonté) a été dans l’obligation de fermer avec effet immédiat. En cause ? De nombreux manquements aux règles d’hygiène. Des blattes et des moucherons ont été trouvés sur place, les locaux de stockage n’étaient pas nettoyés, certains aliments étaient conservés à température ambiante et ne bénéficiaient d’aucune traçabilité. La préfecture du Rhône a donc choisi de fermer l'établissement jusqu’à nouvel ordre.

De nombreuses mesures à respecter pour rouvrir

Pour pouvoir rouvrir, l’enseigne O Planète située à Décines va devoir respecter un certain nombre de mesures. Un plan de lutte contre les nuisibles devra être mis en place, les équipements de cuisine et de stockage devront être nettoyés et dégraissés et les propriétaires devront également mettre à jour la traçabilité de leurs aliments. Situé à l’étage supérieur de l’OL Vallée, juste au-dessus du Ninkasi, le restaurant asiatique va donc devoir baisser rideau pendant un certain temps et risque de voir sa clientèle à la baisse au moment de la réouverture après cette mauvaise publicité.