Sage coûtera à peine plus d’un million d’euros à l’OL

Pierre Sage lors du match Le Havre – OL (Photo by Lou Benoist / AFP)

Avec un salaire estimé à 80 000€ mensuels, Pierre Sage n’est pas le moins bien loti des entraîneurs de Ligue 1. Avec les amendes liées à son absence de diplôme, l’entraîneur français n’a en réalité coûté qu’un peu plus d’un million d’euros à l’OL jusqu’à la fin de la saison.

Il est de loin celui qui a la plus petite expérience dans le coaching de haut niveau, mais ça n’en fait pas pour autant l’entraîneur de Ligue 1 le moins bien payé cette saison. Arrivé sur le banc de l’OL le 30 novembre dernier, Pierre Sage a été prolongé jusqu’à la fin de la saison avec un salaire bien inférieur à celui que pouvait toucher Laurent Blanc, mais aussi Fabio Grosso. Avec 80 000€ bruts mensuels estimés d’après L’Équipe, l’entraîneur lyonnais est loin des cadors comme Luis Enrique, Adi Hütter et Patrick Vieira mais ne ferme pas la marche pour autant. Il serait le 9e coach le mieux payé du championnat de France.

550 000€ d'amende entre janvier et juin

Néanmoins, à ce salaire mensuel, l’OL doit s’acquitter d’une amende de 25 000€ à chaque fois que Pierre Sage s’assoit sur le banc lyonnais et c’est en partie pour cette raison qu’il souhaite intégrer la formation du BEPF. Sage sait qu’il coûte de l’argent à son club et pourtant même avec toutes ces amendes, il est loin de faire un trou dans les caisses. En estimant que l’OL aille jusqu’en finale de la Coupe de France, Pierre Sage aura dirigé 22 rencontres - le premier mois étant exempt d’amende. Ce qui revient à 550 000€ d’amende, soit quasiment autant que son salaire sur la même période (560 000). Entre le 30 novembre 2023 et le 30 juin 2024, date de la fin de son contrat, Pierre Sage n’a "coûté" que 1,1M€ à l’OL. Soit cinq mois de salaire de Laurent Blanc…