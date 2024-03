En même temps qu’il a réagi au tirage au sort du tournoi olympique des Bleues, Hervé Renard a pris position. Le sélectionneur aimerait voir Wendie Renard être porte-drapeau lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris.

Le Canada, la Colombie et la Nouvelle-Zélande. Depuis mercredi soir, l’équipe de France féminine connait son programme dans le groupe A du tournoi olympique. Avec deux matchs au Parc OL, les Bleues n’ont pas forcément hérité d’un tirage clément, mais ont réussi à éviter le groupe de la mort que peut représenter le groupe B avec l’Australie, l’Allemagne et les États-Unis notamment. Hervé Renard, qui a confirmé son départ de la sélection française à l’issue des Jeux, a désormais quatre mois pour préparer ce rendez-vous et aider toute une génération à remporter un premier titre international. À la maison, ce serait une consécration pour Wendie Renard et autre Eugénie Le Sommer.

"Une des joueuses les plus importantes de l'histoire en France"

En marge de ce tirage au sort, Hervé Renard s’est également positionné sur la question du porte-drapeau. Les conditions ont été fixées et Wendie Renard pourrait y prétendre, ayant déjà participé à des JO avec l’équipe de France et n’ayant jamais eu l’honneur de porter le drapeau français. La capitaine des Bleues et de l’OL a pu recevoir le soutien de son sélectionneur. "Magnifique, oui, a-t-il tranché, avant de se projeter sur la compétition. Elle mériterait surtout, pour son immense carrière en équipe de France, d'aller chercher quelque chose. Je serais tellement heureux pour elle. Elle le mérite, mais ça c'est des souhaits personnels." Une marque de soutien que l’ancien coach de Sochaux a terminé avec des mots dithyrambique envers la Lyonnaise. "L'une des joueuses les plus importantes de tous les temps pour la France, si ce n'est la plus importante."