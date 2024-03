L’OL recevra Brest le dimanche 14 avril (20h45)

Dans la volonté de la LFP de favoriser la réussite des clubs français en Europe, le PSG, Lille et Marseille font relâche. Le duel entre l’OL et Brest a été vu comme l’affiche du week-end et se tiendra donc le dimanche 14 avril à 20h45.

Avec Monaco - Lille ou encore Marseille - Nice, les supporters de l’OL étaient en droit de penser que la case du dimanche soir ne leur serait pas dévoué pour le compte de la 29e journée de Ligue 1. C’était sans compter sur un allègement du calendrier voulu par la LFP pour privilégier les performances des clubs français sur la scène européenne. Avec les matchs de Ligue des champions du PSG, de Ligue Europa pour l’OM et de Ligue Europa Conférence pour Lille, la LFP a décidé de décaler leur rencontre de championnat au mercredi 24 avril.

Encore un doublon avec le derby des Fenottes

Avec donc seulement six affiches de Ligue 1 au programme pour le week-end du 13-14 avril, OL - Brest a finalement eu la bonne tête d’une affiche de prime time. Alors que le derby féminin entre l’ASSE et l’OL se jouera le dimanche 14 avril à 21h, les joueurs de Pierre Sage recevront dans le même temps ceux d’Eric Roy au Parc OL. L’affiche entre le 10e et le 2e de Ligue a été programmée à 20h45 en ce premier week-end de vacances scolaires pour la zone A et sera diffusée sur Prime Video. Un dimanche soir de plus au stade pour les supporters lyonnais.