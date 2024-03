L’OL évoluera désormais en Ligue 1 McDonald’s

Comme pressenti depuis plusieurs semaines, la LFP a trouvé un accord avec McDonald’s pour devenir le nouveau partenaire titre de la Ligue 1. À compter de la saison prochaine, l’enseigne de fast-food remplacera pour trois saisons Uber Eats.

La Ligue 1 reste dans la nourriture, mais change de partenaire. Après plusieurs années à voir la dénomination du championnat de France être rattachée à Uber Eats, la LFP a trouvé un nouveau partenaire pour les trois prochaines saisons. Exit le service de livraison et place à McDonald’s. Dans un communiqué publié ce jeudi, Vincent Labrune a officialisé la nouvelle qui était dans les tuyaux depuis plusieurs semaines.

"À l’heure où l’engouement pour la Ligue 1 n’a jamais été aussi fort, avec notamment des affluences records dans les stades, accueillir une enseigne internationale comme McDonald’s dans la maison du football professionnel français constitue un signal très fort de l’attractivité de la Ligue 1, a déclaré le président de la LFP. Cet accord majeur marque l’union entre deux univers populaires et accessibles, et indissociables pour de nombreux supporters. Avec McDonald’s, notre ambition est de proposer de nombreuses activations en direction des fans et de tous les Français qui ont l’habitude de fréquenter ses restaurants."

Fournisseur officiel de l'OL

Le montant de l’opération n’a pas été dévoilé par les deux parties, mais il serait question de 30 millions d’euros annuels pour que le championnat de France devienne à compter du 1er juillet 2024 la Ligue 1 McDonald’s. Pour l’enseigne de fast-food, investir dans le football français n’est pas une nouveauté puisqu’elle est notamment parmi les fournisseurs officiels de l’OL, au même titre par exemple que la marque de vêtement Izac ou encore 123 Pare-Brise.