Saël Kumbedi lors de l’Euro U17 avec la France en 2022 (Photo by JACK GUEZ / AFP)

Dans le cadre des éliminatoires de l’Euro U19, la France a parfaitement démarré contre la Belgique (2-0). Titulaire, Saël Kumbedi a joué les 90 minutes.

Débuts réussis pour les joueurs de Bernard Diomède. Lancés dans le Tour Élite qualificatif pour l’Euro U19 cet été, les Bleuets n’ont pas manqué leur entrée en lice dans le groupe 2. Opposée à la Belgique au Sportpark Marsdijk d’Assen (Pays-Bas), la France n’a eu besoin que d’une mi-temps pour se mettre à l'abri et construire son premier succès. Après une entame difficile, l’équipe de France a forcé le verrou belge au quart d’heure de jeu grâce à Senny Mayulu (15e). Quinze minutes plus tard, Mathys Tel est venu faire le break. Laissé à la disposition des U19 par Thierry Henry pour aider la France à se qualifier, l’attaquant du Bayern Munich a inscrit le deuxième but français sur penalty (33e).

Dans cette première victoire, Saël Kumbedi était titulaire et a disputé l’intégralité de la rencontre, récoltant un carton jaune au passage. Prochain rendez-vous pour le latéral de l’OL et la France samedi face aux Pays-Bas. Le vainqueur de la poule étant le seul qualifié pour l’Euro, les Bleuets pourraient prendre un ascendant quasi définitif sur les Bataves, larges vainqueurs de la Lituanie (4-0) mercredi.