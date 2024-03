O’Brien vit un rêve avec l’Irlande et l’OL

À son avantage avec l’OL depuis ses débuts, Jake O’Brien a reçu sa première convocation avec les A de l’Irlande. Le défenseur de 21 ans avoue vivre un rêve éveillé depuis lundi.

Depuis son arrivée à Lyon, il avait tendance à faire partie de ceux qui n’avaient pas forcément la chance de quitter le climat austère décinois pour prendre un peu l’air pendant les trêves internationales. N’ayant fait ses débuts dans l’élite que début octobre, Jake O’Brien était plongé dans les difficultés de l’OL quasiment H24. Seulement, les choses ont changé en ce mois de mars avec une première convocation avec l’Irlande pour deux matchs amicaux. Un juste récompense après ses bonnes prestations avec son club. "Depuis que je suis jeune, j'ai toujours cru que je pouvais jouer pour l’Irlande, a-t-il déclaré à l’occasion de sa première conférence de presse. C'était plus une question de patience et de saisir l'opportunité quand elle se présentait. Tout le monde se développe à des stades différents et pour moi, cela a été plus tardif que pour d'autres joueurs, mais j'ai toujours cru en moi."

Déjà quatre buts avec l'OL

Retenu par le sélectionneur intérimaire John O’Shea, ancienne figure défensive de la sélection et de Manchester United, Jake O’Brien compte grandir avec son pays pour continuer de performer avec l’OL. À 22 ans, l’Irlandais reste en phase d’apprentissage, mais s’est imposé comme la belle révélation lyonnaise de la saison. Auteur de son 4e but vendredi à Toulouse, O’Brien vit une semaine enchantée après des mois de galère. "Depuis la pause de Noël, nous avons en quelque sorte renversé la vapeur. À Lyon, il y a de la pression en tant que club parce que les supporters peuvent être sur nous, mais je pense qu'ils en ont le droit en raison de la taille du club."

Dans le marasme de la première partie de saison, l’OL a malgré tout eu de la chance dans son malheur : son public ne l’a jamais quitté.