Jake O’Brien célébrant son but lors de Rennes – OL. (Photo by Sebastien SALOM-GOMIS / AFP)

International U21 à son arrivée à l’OL, Jake O’Brien vient d’être récompensé de ses bonnes prestations en club. Le défenseur a été appelé pour la première fois avec les A de l’Irlande.

Il est la plus grosse surprise de cette saison à l’OL. Débarqué dans le plus grand anonymat durant l’été, Jake O’Brien s’est imposé dans l’arrière-garde lyonnaise. S’il n’a pas tout réussi durant son court séjour entre Rhône et Saône, Fabio Grosso aura eu le mérite de lancer le jeune défenseur à l’occasion d’un déplacement à Reims. Depuis, le colosse irlandais n’a plus bougé de cette formation, si ce n’est au moment de son exclusion courant janvier. Auteur de trois buts et d’une passe en 18 matchs joués, Jake O’Brien a plutôt bien réussi ses débuts dans un grand championnat européen.

Forcément, ses prestations ne sont pas passées inaperçues au pays et à 22 ans, le défenseur lyonnais va connaitre une grande première avec l’Irlande. Pour la trêve internationale de mars, O’Brien va délaisser l’environnement décinois pour vivre son premier rassemblement avec l’équipe d’Irlande. À l’occasion d’un amical contre la Belgique d’Orel Mangala le 23 mars et d’un autre match contre la Suisse, Jake O’Brien fera partie des 23 Irlandais convoqués par John O’Shea.