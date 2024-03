Ce samedi, le Parc OL accueille le match des Six Nations entre la France et l’Angleterre. À cette occasion, un Alphajet de la Patrouille de France sera exposé devant le stade avec des animations pour toutes et tous.

En s’inclinant contre Lens début mars, l’OL a dit au revoir au Parc OL pour quelques semaines. Avec deux matchs à l’extérieur de suite et une trêve internationale, les joueurs de Pierre Sage ne seront pas de retour à Décines avant le 30 mars à la maison. Ils affronteront le Stade de Reims avant d’enchaîner le 2 avril avec la demi-finale de la Coupe de France.

En attendant, ce sont les différentes équipes de France qui vont prendre leurs quartiers dans la capitale des Gaules dans les jours à venir. Dès ce jeudi, le XV de France va lancer les hostilités en arrivant à Lyon pour préparer son dernier match des Six Nations contre l’Angleterre. Le Parc OL va se mettre en mode rugby avant que l’équipe de France de foot ne prenne le relai samedi 23 mars pour un amical contre l’Allemagne.

Des simulateurs de vol en réalité virtuelle

En marge du Crunch du tournoi des Six Nations qui opposera le XV de France au XV de la Rose, l’armée de l’air et de l’espace exposera avant la rencontre un Alphajet devant l’entrée sud du stade de Décines. Des activités seront proposées afin de permettre au public de découvrir "les sensations d’un pilote de chasse. Entre 18h et 20h45, les supporters et le public de tout âge pourront ainsi monter, toutes les deux minutes, dans le célèbre avion de la Patrouille de France", explique l’armée de l’air et de l’espace dans un communiqué. Des simulateurs seront également accessibles pour goûter aux sensations que procure un vol dans le siège d’un Mirage 2000.