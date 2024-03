Trois mois après l'arrêt du match, l'OL Futsal et la réserve du GOAL FC vont rejouer cette rencontre le week-end du 21 avril à Décines.

Avec un match en moins, l’OL Futsal a perdu son fauteuil de leader au profit de l’ALF Futsal. Avec 40 unités chacun, c’est la différence de buts mais aussi le match en retard de l’OL qui fait la différence. Pour savoir si les joueurs de David Touré, qualifiés pour les quarts de la coupe régionale, reprendront définitivement les commandes de cette poule de Régional 1, il faudra patienter encore un peu. Afin que les compteurs soient remis à zéro, il faut attendre que le match arrêté entre l’OL Futsal et la réserve du GOAL FC se rejoue. La date de la reprogrammation a été dévoilée avec une rencontre qui se tiendra le 21 avril prochain au gymnase Charlie Chaplin de Décines.

En décembre dernier, l’OL Futsal avait vu le match être arrêté par l’arbitre après qu’une canette a été lancée sur le parquet. Il ne restait que quelques minutes voire secondes à jouer et le club lyonnais avait donc vu la victoire qui se dessinait être remise en cause. Finalement, c’est un simple match à rejouer qui a été décidé. Ce match en retard interviendra une semaine avant le choc contre l’ALF Futsal, déterminant pour la course au titre et au barrage d’accession.