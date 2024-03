L’OL Futsal déroule face à Condrieu (11-1) et verra les quarts

Dans un match à huis clos, l’OL Futsal n’a fait qu’une bouchée de Condrieu (11-1). Grâce à ce large succès, les Lyonnais sont qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe régionale.

C’est ce qui s’appelle une victoire claire, nette et sans bavure. Il n’a finalement manqué que le clean-sheet pour que l’après-midi dominical de l’OL Futsal soit parfait. Dimanche, les joueurs de David Touré n’ont laissé aucune chance à Condrieu du côté d’Irigny. Dans un match qui s’est joué à huis clos, l’OL Futsal a validé son billet pour les quarts de finale de la Coupe régionale grâce à un succès 11-1 face à une formation que les Lyonnais avaient déjà battue lors du match aller de Régional 1 (8-5). Seulement, dimanche, il n’y a pas eu de match dans ce 8e de finale.

On pouvait pourtant s’attendre à voir le Condrieu Futsal Club arriver sur le parquet avec un certain esprit de revanche. En plus de la défaite à l’aller en championnat, le club de la région lyonnaise s’était vu priver du titre dans cette même compétition la saison dernière par l’OL Futsal. Mais, en bons leaders de Régional 1, les joueurs de David Touré ont fait respecter la hiérarchie et seront au rendez-vous des quarts de finale. Avec l’espoir de croire encore à un possible doublé.