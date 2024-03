Après 86 victoires sur le terrain Gérard Houllier, l’OL a été tenu en échec pour la première fois de son histoire. Avec en prime l’élimination en demi-finale de la Coupe de France contre Fleury (0-0, 4 tab 5).

Elles auraient très certainement aimé ne jamais avoir à connaitre ce sentiment, mais à choisir, les Fenottes auraient préféré que cela ne tombe pas lors d’une demi-finale de Coupe de France. Samedi soir, le sans-faute de l’OL sur le terrain Gérard Houllier a pris fin en même temps que les rêves de finale s’envolaient face à Fleury (0-0, 4 tab 5). Depuis le déménagement à Décines, les joueuses lyonnaises ont posé leurs valises au GOLTC et évoluent majoritairement sur le terrain honneur. Il y a bien sûr des exceptions lors des réceptions du PSG et des matchs de Ligue des champions, mais l’aire de jeu principale reste le terrain d'honneur du centre d’entraînement.

Depuis samedi soir, il n’est plus une forteresse imprenable. Dans les statistiques, malgré l’élimination aux tirs au but, l’OL reste invaincu sur ses terres décinoises, car le résultat au terme du temps réglementaire est bel et bien un nul 0-0. Toutefois, les Fenottes ne sont plus invincibles. Après 86 matchs disputés pour autant de victoires, la série a pris fin contre Fleury. C’est d’ailleurs la première fois également que la formation de Sonia Bompastor n’a pas réussi à inscrire un but au bout de 90 minutes. Une soirée noire jusqu’au bout…