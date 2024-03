Bompastor fustige l’arbitrage lors d’OL - Fleury (0-0, 4 tab 5)

Passablement déçue de l’élimination de son équipe, Sonia Bompastor en avait aussi gros contre l’arbitrage. Si elle n’a pas voulu se réfugier derrière cette excuse, l’entraîneure de l’OL a regretté le laxisme arbitral pendant la rencontre.

Il y avait forcément le masque sur le visage des joueuses de l’OL et Sonia Bompastor samedi soir au moment de regagner les vestiaires après l'élimination (0-0, 4 tab 5). L’issue de la demi-finale de la Coupe de France féminine n'a pas été celle espérée pour les Lyonnaises et les 830 spectateurs ayant pris place dans la tribune du terrain Gérard Houllier. Tenantes du titre, les Fenottes n’étaient plus qu’à une marche de pouvoir conserver leur couronne.

En tirant Fleury plutôt que le PSG ou le Paris FC, il y avait de quoi espérer vivre une 15e finale dans l’histoire du club lyonnais. Rendez-vous manqué puisque le 4 mai prochain, ce seront bien les Franciliennes qui se rendront à Montpellier pour disputer la finale qui sera 100% Île-de-France. "C’est une grosse déception forcément, car c’était un objectif de la saison. On n’a pas été mises en danger, mais on manque cruellement d’efficacité dans la surface et les 30 derniers mètres, regrettait la coach lyonnaise après le match. Fleury a bien défendu et a eu ce qu’il voulait en allant aux tirs au but."

"Cela commence à me fatiguer de répéter chaque week-end"

L’OL a eu les occasions de régler l’affaire durant les 90 minutes, mais s’est heurté à une Chloé Ngazi en état de grâce à Décines. Aux exploits de la gardienne adverse, l’arbitrage a également échaudé les esprits lyonnais. Comme c’est souvent le cas contre Fleury, l’impact physique a été au centre des débats et le corps arbitral s’est peut-être montré un peu trop laxiste à certains moments. Il a fallu attendre l’heure de jeu pour voir les joueuses de Fabrice Abriel être sanctionnées d’un carton.

Si elle ne veut pas se réfugier derrière cette excuse, Sonia Bompastor en a malgré tout profité pour pointer du doigt l’arbitrage français dans sa globalité dans le foot féminin. "Il y a des choses que certaines personnes voient, mais pas le corps arbitral. Fleury a mis de l’agressivité, mais si les arbitres laissent faire sans sortir de carton jaune, cela les favorise. Je le dis week-end après week-end et quand cela arrive au point que cela blesse mes joueuses, cela me fatigue. L’arbitrage n’est pas à la hauteur et pas grand-chose n’avance. Mais, on ne se cache pas derrière ça." L'OL a failli et ne le doit à personne d'autre.