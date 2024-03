Alerte à la cuisse pour Benrahma pendant Lorient - OL (0-2)

Un brin plus remuant après la pause, Saïd Benrahma a dû quitter ses partenaires à un quart d’heure de la fin contre Lorient (0-2). L’ailier de l’OL a ressenti une gêne derrière la cuisse gauche.

Il a été un peu plus provocateur que Malick Fofana mais ce ne fut pas pour autant plus flamboyant. Comme le jeune Belge, Saïd Benrahma a eu du mal à se mettre en évidence samedi au Moustoir (0-2). Il a eu l’opportunité d’ouvrir le score à la 11e minute suite à une frappe de Tolisso repoussée par Mvogo mais ce fut à peu près tout durant le premier acte. Revenu avec de meilleures intentions après la pause, l’Algérien a manqué de précision technique pour vraiment faire la différence. S’il donne l’impression de monter en puissance depuis son but à Metz, il manque encore un geste décisif pour valider tout ça sur les trois dernières sorties de l’OL. Pourra-t-il le faire dès vendredi prochain à Toulouse ?

Présence compromise vendredi à Toulouse ?

Il se pourrait bien que Saïd Benrahma soit dans l’obligation de faire l’impasse sur ce déplacement. Il est certes encore un peu tôt pour tirer quelques conclusions qu’il soit, mais en laissant sa place à un quart d’heure de la fin à Lorient, l’ancien de West Ham a forcé la main de Pierre Sage. Après un petit raid individuel aux abords de la surface bretonne, Benrahma est resté au sol, obligeant l’arbitre à stopper temporairement le jeu. Protège-tibia sur la pelouse et regard d’un joueur touché physiquement, le Lyonnais a laissé sa place à Henrique. Ayant ressenti une gêne à la cuisse gauche, Saïd Benrahma a préféré limiter la casse plutôt que de prendre des risques inutiles alors que l’OL avait déjà fait le break. Avec la trêve internationale après Toulouse, le staff lyonnais ne voudra certainement pas prendre de risques...