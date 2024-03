Ligue 1 : la drôle d’anomalie des buteurs à l’OL cette saison

Nicolas Tagliafico buteur lors de Lorient – OL (Photo by LOIC VENANCE / AFP)

En ouvrant la marque pour l’OL à Lorient, Nicolas Tagliafico a marqué son deuxième but de la saison. Ce qui en fait le troisième meilleur buteur lyonnais derrière Alexandre Lacazette et un autre défenseur, Jake O’Brien.

À l’OL, on ne souhaite pas forcément parler de Lacazette-dépendance. L’importance du capitaine est forcément mise en avant par ses coéquipiers et Pierre Sage, mais tous souhaitent que le visage de l’équipe ne dépende pas seulement de la présence ou non du numéro 10. Avec 12 buts inscrits en 20 matchs joués, Alexandre Lacazette reste le fer de lance de l’attaque lyonnaise. Samedi à Lorient, l’OL a pourtant réussi à gagner sans son buteur pour la première fois de la saison (0-2).

Un petit évènement dans l’environnement rhodanien, mais qui ne doit pas faire oublier le poids de l’international français. Car, en Bretagne, la ligne offensive n’a pas forcément brillé malgré le succès collectif. Buteur pour la première fois de la saison, Mama Baldé avait presque tout raté avant son but tandis que Malick Fofana et Saïd Benrahma ont été en dedans.

Neuf joueurs bloqués à un but

D’ailleurs, le salut lyonnais est venu d’une action dans laquelle ce sont les deux latéraux qui se sont mis en évidence. En débordant à droite, Clinton Mata a offert un ballon parfait pour une tête plongeante pleine de rage de Nicolas Tagliafico. En trouvant l’ouverture, le latéral gauche a inscrit son deuxième but de la saison après celui à Strasbourg lors de la première journée. Sept mois de disette et pourtant l’Argentin est depuis samedi le troisième meilleur buteur de l’équipe en Ligue 1 devant des joueurs offensifs comme Rayan Cherki et Ernest Nuamah, présents depuis le début de la saison.

Pire, le dauphin d’Alexandre Lacazette dans ce classement n’est pas un joueur à vocation offensive, mais bien un autre défenseur en la personne de JakeO’Brien. Avec trois buts entre la mi-novembre et début décembre, l’Irlandais occupe une place qui ne devrait pas être la sienne. Douze buteurs différents cette saison à l’OL, mais neuf bloqués à une seule unité…