Après avoir pris le meilleur sur le PSG lors de la dernière journée, les U19 féminines de l’OL ont facilement disposé de Dijon (0-3). Dans le même temps, les Parisiennes se sont inclinées, permettant aux Lyonnaises de prendre six points d’avance à la mi-saison.

L’objectif clair et assumé était de faire le triplé dans le championnat U19 féminin et l’OL est plus que jamais bien parti pour y parvenir. Une semaine après avoir pris le meilleur sur le PSG dans le choc de cette phase Élite, les jeunes Lyonnaises ont vu leur avance gonfler encore un peu plus à l’issue de la 5e journée. À la mi-saison, l’écart entre l’OL et le PSG est désormais de six points. Cela fait suite à la deuxième défaite de suite des Parisiennes contre Montpellier (2-6) et à la victoire des Fenottes à Djion (0-3). Tout reste encore possible mathématiquement, mais toutes les conditions sont réunies pour que la formation lyonnaise s’offre un troisième titre de rang dans la catégorie à l’issue de la saison qui se terminera le 26 mai prochain à Guingamp.

Après avoir dû batailler lors de l’affrontement face au PSG avec un doublé d’Alice Marques dans les dix dernières minutes, l’OL a été bien plus dans le contrôle dimanche à Dijon. En ouvrant le score à la 18e minute, Julie Swierot a mis son équipe sur les bons rails. En plus de la buteuse, Wassa Sangaré, Maéline Mendy et Alice Marques étaient également de la partie en Côte-d’Or. Un effectif renforcé qui n’a pas eu besoin de forcer son talent. Avec un but du break juste au retour des vestiaires par Ambre Ouazar, le match a perdu tout suspense et le 3-0 d’Abigail Charpentier dans le temps additionnel n’a fait qu’alourdir un peu plus le score.