OL Académie : les résultats du week-end

Dans le choc entre l’OL et le PSG, les U19 féminines ont pris le meilleur et donc la tête du championnat. Zoom sur les résultats du week-end à l’Académie.

Pas grand-chose à se mettre sous la dent ce week-end au sein de l’OL Académie, mais une très bonne nouvelle pour les U19 féminines. Double tenantes du titre, les Lyonnaises se sont lancées dans un mano a mano avec le PSG depuis trois matchs. La confrontation dimanche contre le club parisien à Meyzieu allait permettre à l’une des deux équipes de prendre un ascendant sur cette première place. Ce sont finalement les jeunes Fenottes qui sont sorties vainqueures de ce duel (2-1). Grâce à un doublé d’Alice Marques, brassard de capitaine autour du bras, dans les dix dernières minutes, l’OL s’est emparé seul de la tête du championnat et s’offre donc un petit matelas dans cette course au titre.

À la joie des U19 s’est mêlée la déception pour la réserve féminine quelques mètres à côté. Contre Longvic, les joueuses d’Antoine Capinielli ont mordu la poussière pour cette 13e journée de D3 féminine. Sur un unique but bourguignon, l’OL a certainement dit adieux à la course au titre puisque Toulouse a désormais pris sept points d’avance. Une vraie contreperformance des Lyonnaises avant d’affronter les Toulousaines puis l’AS Cannes sur deux des trois prochaines semaines.

Dans ce week-end plutôt calme à l’Académie, les U17 de Jordan Gonzalez ont profité de ce repos pour disputer un match amical contre l’AJ Auxerre. À défaut de gagner en championnat, les jeunes Lyonnais gagnent lors des rencontres de préparation. En Bourgogne, ce match a permis à Enzo Molebé de reprendre confiance. Redescendu avec les U17, l’attaquant a repris du rythme après sa longue blessure et en a profité pour retrouver le chemin du but.