OL Académie : Enzo Molebé de retour, six mois après

Touché au ménisque avant même le début de la saison, Enzo Molebé va signer son retour ce dimanche avec les U19. L’attaquant fait partie du groupe de l'OL qui affronte Orléans à Meyzieu (13h).

Il est l’un des grands espoirs de l’Académie et les attentes sont élevées quand il est question de savoir quel sera son futur à l’OL. Alors quand Enzo Molebé s’est blessé au ménisque juste avant le début de la saison, il y a forcément eu de la déception chez les suiveurs de l’Académie alors que l’attaquant allait être l’une des têtes d'affiche de la catégorie U19 avec notamment la Coupe Gambardella. Ayant subi une intervention chirurgicale avant même que la compétition officielle ne reprenne, Enzo Molebé a pris son mal en patience, mais voit enfin le bout du tunnel. En réathlétisation depuis quelques semaines, l’international U17 français fait partie du groupe d’Amaury Barlet pour la réception d’Orléans, ce dimanche (13h) à Meyzieu.

Meyo également de retour

Battus le week-en dernier, les U19 de l’OL ont un gros choc à gérer à domicile avec la venue du club du Loiret. Toujours deuxième malgré son revers à Dijon, les Lyonnais ont malgré tout vu Troyes, Strasbourg et Orléans recoller à leurs talons. Alors, face à un concurrent direct pour la course aux play-offs, l’OL a un gros coup à jouer. Si Molebé devrait se contenter de quelques minutes, Barlet a la chance de pouvoir sur un effectif solide. Il y a les renforts de Mathys De Carvalho et Ali Hassan non retenus avec la réserve samedi contre Saint-Priest (2-5) mais aussi l’autre retour de blessure important avec Bryan Meyo.