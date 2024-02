OL Académie : les U19 se font surprendre à Dijon (3-1)

En déplacement chez l’avant-dernier de la poule, les U19 de l’OL avaient une belle occasion de conforter leur deuxième place. Finalement, ils ont mordu la poussière à Dijon (3-1) et risquent de sentir le souffle de leurs concurrents sur la nuque.

Ce n’est clairement pas ce qui était recherché samedi en début d’après-midi. En prenant la route de Dijon, les U19 de l’OL n’avaient qu’une ambition : ramener les trois points chez l’avant-dernier de la poule et signer une première victoire en 2024. Il n’y a eu rien de tout ça au final, car les joueurs d’Amaury Barlet rentrent bredouille de leur périple bourguignon. Battu par Dijon (3-1), l’OL a gâché une belle occasion de conforter sa place de dauphin derrière Auxerre et va très certainement voir ses concurrents se rapprocher dangereusement pour la course à la seconde place.

Mais, ce samedi, les Lyonnais ne peuvent s’en prendre qu’à eux-mêmes. Malgré certains renforts comme Mathys de Carvalho, Lilian Coponat ou Matéo Pereira dans le but, ils ont été punis par leurs propres erreurs. C’est le cas notamment du gardien coupable d’une mauvaise sortie ayant entraîné un penalty pour Dijon sur sa première incursion. À cette première erreur, Pereira en a ajouté une deuxième à dix minutes de la fin du match avec une exclusion pour une sortie ratée en dehors de sa surface.

Deux montants touchés par les Lyonnais

Un match sans pour le portier et l’ensemble de la formation rhodanienne, pas chanceuse, il est vrai. Benlahlou a d’abord égalisé avant de toucher la barre sur un coup-franc. Dans la foulée, Dijon a repris l’avantage sur une perte dangereuse de Merah au milieu du terrain. À 2-1 à la mi-temps, le club bourguignon a passé le troisième assez rapidement en deuxième. Ce n’est pas la réduction du score magnifique de Mvouama, qui avait touché le montant également, au début du temps additionnel, qui a changé quelque chose. Les U19 ont été battus pour la 5e fois de la saison et vont devoir cravacher jusqu’au bout pour être en play-offs.