Des retours et des incertitudes à Montpellier avant de recevoir l’OL

Lacazette et Christopher Jullien lors de Montpellier – OL (Photo by Sylvain THOMAS / AFP)

Avec une seule victoire en onze matchs, Montpellier n’est pas au mieux. Le club héraultais doit en plus faire sans son meilleur joueur et quelques incertitudes contre l'OL.

C’est un match à double tranchant qui se profile dimanche en fin d’après-midi dans l’Hérault. Entre Montpellier, 13e, et l’OL, 15e avec le même nombre de points, ce duel de la 21e journée de Ligue 1 va enfoncer ou donner un bol d’air à l’une des deux formations. Par la dynamique actuelle, on sera en droit de dire que l’OL est en position favorable avec ses deux victoires de suite. Seulement, l’équilibre ne tient qu’à un fil et tout peut s’écrouler en quelques minutes. Toutefois, avec une victoire en onze matchs, Montpellier est loin d’être dans une spirale positive et doit en plus compter sur une absence de marque avec Musa Al-Tamaari, retenu avec la Jordanie pour la finale de la Coupe d’Asie.

Trois retours de la CAN

Sans son détonateur offensif, le MHSC espère pouvoir compter sur Akor Adams, meilleur buteur du club depuis le début de la saison, mais qui est encore incertain pour la rencontre. C’est également le cas pour Arnaud Nordin même s’il y avait de l’optimisme dans les rangs montpelliérains vendredi. En revanche, il faudra attendre le dernier moment pour savoir si Christopher Jullien (voûte plantaire) et Becir Omeragic (ménagé vendredi) sont tous deux en capacité de tenir leur place. Quatre incertitudes donc, mais trois retours de CAN avec Issiaga Sylla, Falaye Sacko et Kiki Kouyaté.