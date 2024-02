Montpellier en "alerte rouge" avant de recevoir l’OL

Éliminé de la Coupe de France et proche de la zone de relégation, Montpellier est en pleine crise. Michel Der Zakarian n’a pas hésité à hausser le ton avant de recevoir l’OL dimanche (17h05).

Il n’est pas réputé pour faire dans la langue de bois et il a été fidèle à cette étiquette qui lui colle à la peau. Michel Der Zakarian parle souvent à cœur ouvert et quand il s’agit de Montpellier, c’est encore plus le cas. Alors, la situation actuelle dans l’Hérault a poussé l’entraîneur à changer de ton vendredi face à la situation de son club de toujours.

Éliminé de la Coupe de France, le MHSC n’a que trois points d’avance sur la zone de relégation et la réception de l’OL dimanche (17h05) représente un tournant dans un sens comme dans l’autre. "Si on ne prend pas conscience du danger, avec les performances qu'on fait… Le maintien, c'est gagner des matchs. Et pour les gagner, il y a des valeurs à mettre en place. Ne pas s'effriter dès qu'on prend un but, ne pas abandonner, ne pas lâcher. On peut prendre un but et gagner un match. On peut être mené, ça arrive. Il faut savoir rebondir."

"L'OL n'a pas plus le droit de se relâcher"

N’ayant gagné qu’un match sur ses onze derniers, Montpellier est plus que jamais dans le dur. Contre l’OL, le club héraultais devrait retrouver ses internationaux africains, tandis que Musa Al-Taamari est toujours à la Coupe d’Asie avec une finale à jouer avec la Jordanie. Une absence de taille, tant il avait fait mal au match aller à l’OL. La formation lyonnaise n’a d’ailleurs rien à voir avec celle qui s’était lourdement inclinée à domicile pour sa première de la saison. Cet OL s’est renforcé, en janvier, avec "d'autres moyens que nous", mais dont Der Zakarian considère qu’il n'a "pas le droit de se relâcher" et dont il estime qu’il est "dans la même situation que nous. Malheur au vaincu alors.