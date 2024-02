Le président de l’UNFP fustige le mercato hivernal de l’OL

Président de l’UNFP depuis 55 ans, Philippe Piat trouve "inacceptable" que l’OL ait pu faire venir sept joueurs cet hiver.

C’est une nouvelle dynamique qui semble s’être installée entre Rhône et Saône ces derniers jours. Il faudra confirmer sur la durée, mais l’état d’esprit affiché contre l’OM (1-0) et Lille (2-1) et le niveau de jeu contre ces mêmes Lillois donnent l’impression que quelque chose a changé à l’OL. Est-ce l’émulation entre les joueurs et une concurrence accrue ? Il se pourrait bien, car le mercato hivernal a redistribué les cartes. Il n’y a qu’à voir mercredi en 8e de finale de Coupe de France pour le comprendre.

Dans une semaine à trois matchs, Pierre Sage avait choisi de faire tourner afin de faire souffler certains. Seulement, quand la tournure du match l’a poussé à devoir faire des changements, les entrants avaient de quoi faire saliver. Contre le LOSC, Alexandre Lacazette, Ernest Nuamah, Nemanja Matic ou encore Clinton Mata ont fait leur entrée.

Une concurrence déloyale dans la course au maintien ?

À un onze qui avait déjà fière allure malgré les nombreux changements, l’OL y a ajouté un banc qui peut faire la différence. C’est ce qui était recherché cet hiver, avec le renfort de joueurs pouvant amener, que ce soit dès le coup d’envoi ou en cours de rencontre. Avec sept recrues, le club lyonnais s’est d’ailleurs montré le plus actif en France et sur le marché européen. Quand on pourrait se féliciter de voir l’OL retrouver certaines couleurs, certains ont fustigé ces dépenses hivernales.

C’est notamment le cas de Philippe Piat, président de l’UNFP, le syndicat des joueurs, depuis 55 ans. Invité sur L’Équipe 21, il a tout simplement jugé "inacceptable de pouvoir changer d'équipe en pleine saison" et ainsi voir une concurrence déloyale dans la course au maintien. C’est pourtant le but premier d’un mercato même si celui de l’hiver est, il est vrai, plutôt utilisé pour faire quelques retouches. Mais vu la première partie de saison lyonnaise, il fait plus que du rafistolage.