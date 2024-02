Pour sa première titularisation, dimanche face à l'OM, l'ancien Rennais Nemanja Matic a fait forte impression auprès des observateurs et du vestiaire de l'OL.

Nemanja Matic a fait honneur à son statut. Ovationné par le public avant la rencontre, le Serbe a reçu les applaudissements nourris du Parc OL à sa sortie (81e, remplacé par Paul Akouokou). Il faut dire que l'ancien joueur de Premier League (Chelsea, Man United), a fait ce qu'on attendait de lui. Réguler le jeu de l'équipe lyonnaise, distribuer et orienter les ballons avec une certaine aisance.

Il a également permis à Maxence Caqueret, avec lequel il a fait preuve de complémentarité, de se libérer. Le Gone s'est en effet projeté plus qu'à l'accoutumée dans un rôle qui n'était pas sans rappeler le sien au moment de son éclosion, voilà quatre ans. "Ils sont complémentaires. Il va y avoir le volume de jeu de Caqueret par ses courses, son volume de jeu, le côté besogneux, a noté Nicolas Puydebois dans TKYDG. Matic, c'est la classe, en étant très à l'aise techniquement."

Le décalage de Caqueret pour Ernest Nuamah (53e minute) aurait même s'avérer décisif sans une frappe trop écrasée du Ghanéen. De son côté, Nemanja Matic n'avait plus disputé de matchs officiels depuis son dernier match avec Rennes, le 17 décembre dernier. Dimanche soir, à domicile, l'international serbe (48 sélections) n'a pas souffert d'un manque de rythme, même si la langue commençait à tirer à dix minutes du terme. Le grand milieu (1,94 m) a incontestablement apporté de la solidité et de la sérénité à l'entrejeu rhodanien.

Lacazette : "De l'expérience, du calme au milieu de terrain"

Lyonnais ayant récupéré le plus de ballons au moment de sa sortie (8), il a donné l'impression de jouer dans un fauteuil et a pourtant parcouru un bon 10km contre l'OM. À peine arrivé, Nemanja Matic est déjà adopté. "Nemanja apporte toute son expérience, du calme au milieu de terrain, a jugé le buteur lyonnais Alexandre Lacazette, 7 réalisations sur les six derniers matches de L1. Il a plutôt bien joué, je pense. Il a contrôlé quand il fallait. Donc, ça fait du bien." Même son de cloche du côté du technicien lyonnais. "Je l'ai trouvé dans la lignée de ce qu’on avait vu avant qu’il vienne. Il a une capacité à s’adapter très rapide", a estimé Pierre Sage.

Notre consultant, Nicolas Puydebois, a complété ces éloges dans l'émission "Tant qu'il y aura des Gones", ce lundi, en décrivant un "joueur élégant, techniquement à l'aise. Avec Matic en sentinelle, l'OL va être en mesure de garder un certain équilibre." Monsieur Propre, Matic a cherché à distribuer (89% de passes réussies dimanche soir) et même tenter de dribbler sans que le coup de rein ne soit au rendez-vous, mais son influence dans le 3-4-3 utilisé par Pierre Sage peut être encore plus grande. "Il peut être très précieux dans ce que souhaite mettre en place Pierre Sage avec du jeu de possession", a poursuivi notre consultant.

Son jeu long a été utilisé avec parcimonie alors que la recherche du déséquilibre doit être une constante dans cette tactique lyonnaise. Dans l'optique de la lutte pour le maintien, l'adaptation express du 585e joueur à revêtir le maillot rouge et bleu s'avère malgré tout un atout non négligeable.