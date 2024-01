Dernière recrue en date de l’OL cet hiver, Nemanja Matic a démarré son aventure lyonnaise depuis le début de la semaine. Le milieu serbe s’estime prêt à pouvoir débuter contre l’OM dimanche (20h45).

Il est à l’heure actuelle la dernière recrue en date de l’OL, mais Nemanja Matic devrait rapidement délaisser ce statut à deux autres anciens de la Premier League. Saïd Benrahma et Orel Mangala sont attendus dans les prochaines heures à Lyon, mais le Serbe a de toute façon d’autres préoccupations. S’étant engagé pour deux ans et demi avec l’OL au lendemain de la défaite (2-3) de son nouveau club contre son ancien qu’est le Stade Rennais, Matic apprend à connaitre ses nouveaux coéquipiers depuis. Participant à toutes les séances d’entraînement de Pierre Sage, le milieu de terrain a l’occasion de montrer au staff technique qu’il est bien en jambes.

Un dernier match le 17 décembre 2023

Avec le choc contre l’OM dimanche (20h45), l’ancien de Chelsea estime être en mesure de tenir sa place si Sage fait appel à lui. "Je me sens prêt et motivé, a-t-il assuré sur la chaîne du club. On verra si le coach décide de me faire jouer. Je veux juste aider l’équipe pour qu'ensemble, on change les choses et qu'on recommence sur quelque chose de mieux la saison prochaine."

N’ayant plus joué de matchs officiels depuis le 17 décembre dernier et un déplacement de Rennes à Toulouse, Nemanja Matic se sent malgré tout prêt à faire ses débuts avec l’OL. Il sait trop bien la situation dans laquelle la formation lyonnaise est depuis le début de la saison et appelle ses partenaires à "y aller pas à pas pour gagner le plus de matchs possibles jusqu’à la fin de la saison. Chaque match sera une finale pour nous."