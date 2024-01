Déjà qualifié et assuré de terminer premier du groupe, l’OL attendait encore de savoir quels seraient ses adversaires potentiels en quarts de finale. Après les matchs de mardi soir, les Fenottes sont fixées avec Benfica, l’Ajax et le BK Häcken.

Elles ne sont très certainement pas restées scotchées devant leur écran de télévision, mais Sonia Bompastor et ses joueuses ont dû regarder les matchs de Ligue des champions de mardi soir avec intérêt. D’abord, pour savoir si deux autres clubs français allaient les rejoindre en quarts de finale, puis pour savoir qui pourrait se mettre sur leur chemin dans ce début de phase finale. Si le PSG a tremblé, mais s’est qualifié en finissant premier, le Paris FC n’a lui pas fait l’exploit. Il y aura donc trois adversaires potentiels pour l’OL lors du tirage au sort des quarts le 6 février prochain.

Un match retour à la maison

Ce seront soit les Portugaises du Benfica Lisbonne, soit les Suédoises du BK Häcken, club que les Lyonnaises ont déjà croisé, soit l’Ajax Amsterdam, dauphin du PSG dans le groupe C au terme d’une soirée folle. En terminant premières de leur groupe, les Fenottes se sont assurées la possibilité de recevoir au match retour et de ne pas revivre le scénario de la saison dernière contre Chelsea. L’obstacle sera, quoi qu’il arrive, moins délicat à gravir que le club londonien. En plus de son quart de finale, l’OL connaîtra également son possible adversaire pour les demi-finales, puisque ce sera un tirage complet qui aura lieu dans un peu moins d’une semaine.