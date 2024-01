OL : Bompastor va intégrer le club des 100 contre Prague

Griedge Mbock et Sonia Bompastor lors d’OL – Juventus (Photo by Marco BERTORELLO / AFP)

Ce mercredi (18h45), Sonia Bompastor va s’asseoir pour la centième fois sur le banc de l’OL face au Slavia Prague. Depuis sa prise de fonction à la fin de la saison 2020-2021, l’entraîneur n’a de cesse de monter son curseur d’exigence.

Elle en a été la première surprise. Mardi, Sonia Bompastor a découvert par nos soins qu’elle allait devenir centenaire ce mercredi (18h45) pour le dernier match de poule de cette Ligue des champions. Contre le Slavia Prague et cette opposition sportive sans enjeux, l’entraîneure va diriger son 100e match avec l’OL. Un sacré parcours pour l’ancienne directrice de l’Académie chez les féminines qui était arrivée au pied levé en avril 2021 pour remplacer Jean-Luc Vasseur pour la première saison de l’OL sans le moindre titre. Depuis, le club lyonnais s’est bien rattrapé sous les ordres de Bompastor.

En attendant de continuer la moisson de cette seconde partie de saison, une Ligue des champions, deux titres de champions et autant de trophées des championnes, ainsi qu’une Coupe de France sont venus garnir un peu plus l’armoire à trophées des Fenottes. "Je n'étais pas au courant (des 100 matchs). Vous savez ce que représente l’OL, c’est mon club de cœur. J’y ai énormément d’attaches. C’est symbolique, mais ça vient aussi récompenser le travail sur la durée."

L'exigence au service de l'excellence

Quand le "Club des Cents" était une institution du côté de Gerland, passer ce cap symbolique à Décines représente forcément quelque chose pour Sonia Bompastor. Légende du club lyonnais durant six saisons en tant que joueuse et capitaine, l’ancienne latérale a repris le flambeau de la transmission pour refaire de l’OL une machine à gagner. Si le jeu proposé la saison dernière a laissé désirer par moments, faisant fulminer son ancien mentor Gérard Prêcheur, les six premiers mois de cet exercice ont été quasiment parfaits. On pourrait dire d’elle qu’elle est une éternelle insatisfaite, et elle le concède volontiers, toutefois, elle a réussi depuis bientôt trois ans à mêler autorité et douceur pour satisfaire tout le monde.

Dans une formation comme l’OL et ses ambitions élevées, il y a toujours des fins de parcours difficiles (Bouhaddi, Henry, Bruun,...) mais son expérience de joueuse a permis à Sonia Bompastor d’appréhender au mieux ces difficiles cas de conscience. Ce mercredi soir, avec la qualification pour les quarts et la 1re place déjà en poche, la native de Blois va pouvoir profiter du moment, même si ce cap est avant tout anecdotique. Mais pour fêter cette 100e, "jouer un match de Ligue des Champions au Parc OL, l’image est belle", a-t-elle concédé à la veille du match.

Encore un an et demi de contrat et après ?

Elle ne versera pas dans le sentimental, car ce n’est pas le style de la maison, mais une nouvelle démonstration de son équipe sera le meilleur cadeau que ses joueuses pourront lui faire. À jamais la première femme à être titrée en Ligue des champions comme joueuse et entraîneure, Sonia Bompastor compte encore écrire quelques pages de son histoire et de celle de l’OL, "en prenant énormément de plaisir, car ce métier est une passion".

Ayant été prolongée jusqu’en juin 2025 par "une direction qui lui a montré sa marque de confiance", l’entraîneure lyonnaise veut de nouveau faire rayonner l’OL sur la scène européenne. Avant pourquoi pas un nouveau défi ? Son ancien président, Jean-Michel Aulas, a poussé et pousse encore dans les bureaux de la FFF pour la voir prendre un jour les rênes de l’équipe de France. Mais ça, c'est une autre histoire.