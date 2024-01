John Textor va assister à OL - OM dimanche 

John Textor lors de Pontarlier – OL (Photo by SEBASTIEN BOZON / AFP)

Ayant assisté au premier match de l’année 2024 contre Pontarlier, John Textor sera de retour à Décines. Le propriétaire américain assistera à la rencontre entre l’OL et l’OM dimanche (20h45).

On l’avait laissé en train de boire une bière puis à la caisse d’un célèbre fast-food après la qualification de l’OL en Coupe de France face à Pontarlier. Début 2024, pour le premier match des Lyonnais, John Textor avait fait le show avant de mettre les voiles vers les États-Unis et sa demeure floridienne. En perpétuels contacts avec la direction sportive présente à Décines, le propriétaire américain n’a rien manqué de ce qu’il peut se passer dans le mercato hivernal de l’OL. Il devrait d’ailleurs être présent dans cette dernière ligne droite, lui qui doit débarquer entre Rhône et Saône dans les prochaines heures. À son agenda chargé de rendez-vous, John Textor s’octroiera un petit moment de plaisir, même si l’enjeu est tout aussi important.

Le propriétaire et président du club lyonnais sera dans la President Box dimanche (20h45) pour suivre la rencontre de la 20e journée de Ligue 1 entre l’OL et l’OM. Présent lors du match annulé le 29 octobre dernier au Vélodrome et pris à partie par des individus marseillais à sa sortie du stade, Textor n’était en revanche pas présent pour le match reporté du 6 décembre dernier. Sa dernière apparition au Parc OL remonte à la réception de Toulouse le 10 décembre dernier, qui avait notamment scellé la fin du conflit qui durait depuis des mois avec Jean-Michel Aulas.