OL - Slavia Prague : 10 000 places éditées, 280 clubs invités

Pour ce dernier match de Ligue des champions, l’OL affronte le Slavia Prague au Parc OL. Malgré l’action des agriculteurs dans la région et un horaire assez tôt (18h45), le club espère faire mieux que faire au SK Brann, début décembre.

Les conditions sont loin d’être idéales pour attirer du monde à Décines, ce mercredi. Avec un coup d’envoi fixé à 18h45, la rencontre entre l’OL et le Slavia Prague n’est pas forcément aidée pour remplir la jauge du Parc OL. Même s’il se joue un mercredi, difficile pour certains de pouvoir se rendre dans l’Est-Lyonnais pour encourager les joueuses de Sonia Bompastor. Aux difficultés habituelles de la Rocade Est se sont greffées les manifestations des agriculteurs dans le Rhône depuis lundi. Rejoindre Décines s’apparente à un vrai parcours du combattant, mais l’OL ne désespère pas de voir l’affluence contre le Slavia Prague être supérieure aux 6 581 spectateurs présents lors du dernier match européen contre le SK Brann.

À quelques heures du coup d’envoi, ce sont près de 10 000 billets qui avaient été édités par le club. Il est d’ailleurs toujours possible de se procurer une place (via ce lien) au tarif de 5€ pour les moins de 16 ans à 20€ maximum pour le grand public. En plus des habitués que sont les OL Ang’Elles et le Kop Fenottes 69, il devrait y avoir une ambiance bon enfant ce mercredi puisque 280 clubs ont été invités à prendre place dans les travées du Parc OL. De quoi permettre à certaines jeunes joueuses de voir leurs idoles de plus près.