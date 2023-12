Jean-Michel Aulas et John Textor (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Après une période de tension palpable, Jean-Michel Aulas et John Textor, figures centrales de l'Olympique Lyonnais, semblent enfin mettre de côté leurs différends pour le bien du club.

Dans le paysage changeant du football français, l'Olympique lyonnais se retrouve à un tournant. Jean-Michel Aulas, figure emblématique de l'OL et désormais actionnaire minoritaire, a récemment souligné l'impact négatif qu'a eu son conflit avec John Textor, nouveau propriétaire majoritaire et président du club, sur les performances des joueurs. Cette révélation a eu lieu samedi, en marge de l'assemblée générale de la FFF, où Aulas a été élu vice-président.

Des relations tendues qui influencent le terrain

Aulas a exprimé ce samedi son inquiétude quant à la façon dont "l'attitude d'opposition" avec Textor pourrait affecter l'équipe. "On souffre quand on voit les résultats sportifs de notre OL et on se prend à imaginer que l'attitude d'opposition créait une sorte de blocage peut-être chez les joueurs. On a pensé aux salariés et aux joueurs", a-t-il déclaré. Cette situation a sans doute contribué à une atmosphère tendue au sein du club, se répercutant potentiellement sur les performances des joueurs.

Une unité retrouvée

Cependant, un vent de changement souffle désormais entre Rhône et Saône. Dimanche dernier, après la victoire de Lyon contre Toulouse (3-0), Textor et Aulas ont montré des signes d'unité, un moment important après des mois de désaccords. Aulas a même partagé son espoir de voir cette tendance positive se poursuivre, soulignant l'importance de la place de Lyon dans le football français. Cette réconciliation coïncide avec une amélioration des résultats de l'OL, qui a enregistré hier sa troisième victoire de la saison contre Monaco (1-0).

Vers un nouveau chapitre pour l'OL

L'entente entre Aulas et Textor ne se limite pas aux poignées de main et aux sourires. Un accord financier a été conclu lundi concernant le rachat d'actions de Jean-Michel Aulas et l'abandon des plaintes mutuelles. Ce rapprochement marque un tournant pour l'OL, ouvrant la voie à un avenir plus sain. Avec Textor détenant 87% (via sa holding Eagle football) des parts et Aulas 8,23% (via sa holding familiale Holnest), les deux hommes semblent désormais prêts à travailler de concert pour le redressement de l'Olympique Lyonnais.