L’OL fait le hold-up à Monaco (0-1)

Après une bonne première mi-temps, l’OL a été dans le dur en seconde. Mais à cinq minutes de la fin, Jeffinho est venu offrir les trois points (0-1). Les Lyonnais ne sont plus derniers après cette deuxième victoire de suite.

C’est un scénario que même Pierre Sage ne devait plus espérer au moment de regarder la physionomie de la deuxième période. Et puis, il a suffi d’une incursion dans le camp monégasque pour faire le gros coup de la soirée. Ce vendredi, l’OL a réussi à enchainer une deuxième victoire de suite (0-1) et elle a clairement un prestige bien supérieur à celle de dimanche dernier. Il y avait le match de la peur au Parc OL, il y a le match de l’espoir au Louis II ce vendredi. Grâce à un but de Jeffinho à cinq minutes de la fin du match, l’OL quitte provisoirement son fauteuil de lanterne rouge et surtout une bonne grosse bouffée d’oxygène avec ce deuxième succès en cinq jours.

Trois remplaçants impliqués sur le but

Celle-là, elle fait tes clairement du bien au moral et vient valider une prestation collective. Car, ce vendredi, c’est bien tout un groupe qui s’est imposé à Monaco. Il y a bien longtemps que l’on n’avait pas vu cet OL jouer en équipe et à plus que onze. Comme un symbole, le but inscrit par Jeffinho est le scénario rêvé de tout coach. Une minute après son entrée, le Brésilien a trouvé le chemin du but à la suite d’une action 100% entrants avec un une-deux entre Tino Kadewere et Ainsley Maitland-Niles, passeur décisif pour son retour à la compétition. Il n’y a qu’à voir l’explosion de joie du banc et des joueurs sur le champ pour comprendre que l’impact psychologique de ce match risque d’être vital.

L'OL a réussi à faire le dos rond

Pourtant, toute cette joie s’est aussi faite dans la douleur. Après l’avoir joué tactique dans le premier acte dans un 3-4-3 et avoir regardé dans les yeux l’AS Monaco, l’OL a clairement eu du mal dans le deuxième acte. À l’image de Corentin Tolisso conquérant en première mi-temps et plus en difficulté physiquement en deuxième, les Lyonnais ont avant tout cherché à faire le dos rond dans l’espoir de ramener un point et plus si affinité. Anthony Lopes, auteur de plusieurs parades, a maintenu les siens en vie et la lumière est venue à cinq minutes de la fin. Sur le cinquième tir lyonnais du match et plus inquiétant, le cinquième ballon dans la surface, Jeffinho a délivré tout un club. Est-ce que ce succès est un moment de bascule dans la saison de l’OL ? Il est encore trop tôt pour le dire, mais il vaut clairement de l’or et il porte la marque Pierre Sage.