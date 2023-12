OL - Mercato : Henrique et Jeffinho vers Botafogo ?

Dans son désir de recruter, l’OL doit aussi vendre pour ne pas se retrouver avec un effectif surpeuplé. Jeffinho et Henrique seraient des candidats à un départ avec comme destination Botafogo.

L’OL veut acheter, mais l’OL va aussi devoir vendre cet hiver. Avec un groupe déjà conséquent entre 25 et 27 joueurs, le club lyonnais ne peut se permettre d’empiler les joueurs, d’autant plus avec un seul match par semaine à disputer. Dans sa volonté de renforcer l’OL avec l’arrivée de cinq à six éléments, John Textor va donc devoir se délester d’au moins le moindre. Comme les recrues, ce ne sera pas facile de trouver une porte de sortie après une première partie de saison chaotique qui ne pousse bien évidemment pas les recruteurs à se tourner vers l’OL. Néanmoins, les passerelles au sein d’Eagle Football pourraient bien être de nouveau activées pour faciliter quelques départs. Ces dernières heures, la liaison entre l’OL et Botafogo aurait retrouvé quelques correspondances si l’on en croit les informations de Globo Esporte.

De simples intérêts à l'heure actuelle

En effet, le club brésilien, qui a échoué à remporter le titre de championnat malgré sa large avance, envisagerait de rapatrier Jeffinho et Henrique durant le mercato hivernal. Si aucune offre n’a pour le moment été faite, le directeur exécutif de Botafogo André Mazzuco a confirmé que le retour de Jeffinho était à l’étude, un an après son départ vers l’OL. Une arrivée qui n’a jamais eu le succès escompté avec un joueur ayant du mal à s’acclimater à son nouvel environnement et bien trop irrégulier pour jouer un vrai rôle dans la formation lyonnais.

À 23 ans, il pourrait donc retrouver son pays et son ancien club en compagnie d’Henrique. Sur ce dossier aussi, il ne s’agirait à l’instant T que d’un intérêt. Quelle sera la position du latéral ? Il y a quelques semaines, le Brésilien avouait n’avoir eu aucune discussion avec l’OL pour prolonger son contrat qui se termine en juin prochain, mais qu’il se sentait bien entre Rhône et Saône. Ne faisant pas de vague dans son rôle de doublure, Henrique a un état d'esprit irréprochable. Mais est-ce vraiment suffisant aux yeux des dirigeants lyonnais ?