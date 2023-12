Monaco - OL, un classique de la Ligue 1

Vendredi soir, l’AS Monaco et l’OL vont s’affronter pour la 114e fois de l’histoire. Ce total place la confrontation comme celle qui s’est la plus jouée parmi les clubs de l’élite.

Le troisième contre le dernier. Sur le papier, l’affiche de vendredi soir en Ligue 1 ne fait pas rêver. Pourtant, si l’on regarde les noms retenus pour lancer la 16e et avant-dernière journée de Ligue 1 avant la trêve, il y a de quoi s’enthousiasmer. Il n’y a encore pas si longtemps, voir Monaco et l’OL s’affronter était signe de duels européens, de confrontations directes pour s’octroyer les places d’honneur du championnat. Ce championnat, c’est avant tout celui des Monégasques qui ne sont qu’à six points du PSG, leader. Pour l’OL, ce déplacement en Principauté ressemble avant tout à une opportunité de ramener un petit quelque chose dans la course au maintien.

Cette saison, les deux équipes ne boxent pas dans la même catégorie, mais Pierre Sage ne va pas aller sur le Rocher la fleur au fusil. Malgré le revers à Marseille il y a dix jours, l’OL n’y va pas en victime déjà condamnée, mais ne vise pas la victoire à tout prix. "Dans le match contre Monaco, il faudra être bons dans tous les domaines, quand on a le ballon, quand on ne l'a pas, mais aussi dans les instants entre ces moments-là, c'est souvent là que les choses se jouent, a noté le coach intérimaire. L'idée pour nous est d'être meilleurs de match en match, avec la tolérance de se dire que par moments, il y aura sûrement un trou d'air. Ce qui comptera à ce moment-là sera de se remobiliser pour le match suivant."

On l’a compris, le déplacement à Monaco ressemble plus à du bonus qu’autre chose avant de recevoir Nantes, un adversaire plus à la portée de cet OL 2023-2024 malgré la 9e place des Canaris. Malgré les dynamiques contraires, Monaco - OL reste un classique de la Ligue 1. Vendredi, ce sera la 114e confrontations entre les deux formations. Un record parmi les équipes actuelles qui composent l’élite avec une petite avance pour les Monégasques. Ces derniers l’ont emporté à 47 reprises contre 42 pour les Lyonnais et 24 nuls. L’un de deux derniers scenarii suffira largement au bonheur du club rhodanien à l’issue des 90 minutes.