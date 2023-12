Pour le déplacement à Monaco, Pierre Sage a une nouvelle fois convoqué 21 joueurs. Paul Akouokou, Skelly Alvero et Mama Baldé font encore les frais des choix de l’entraîneur de l'OL.

Avec la nouvelle directive imposée dans le club, il est désormais difficile de savoir si les absences sont liées à des choix d’entraîneurs ou à des blessures. Mais, pour le déplacement de l’OL à Monaco ce vendredi (21h), on peut malgré tout avoir une petite idée sur la question. Pierre Sage a choisi de retenir 21 joueurs et donc de se passer de quatre joueurs par rapport aux 25 qui étaient présents mercredi à deux jours du match. Quand Johann Lepenant et Rémy Riou sont toujours indisponibles, Paul Akouokou, Skelly Alvero et Mama Baldé ne sont eux pas du voyage. Une habitude pour les trois joueurs puisqu’ils avaient déjà été mis de côté par Pierre Sage pour la réception de Toulouse le week-end dernier.

Ils ont été rejoints par Sinaly Diomandé. Le défenseur avait profité d'une absence de dernière minute de Baldé à Marseille pour réintégrer le groupe lyonnais après sa mise à l'écart à Lens et avait enchaîné contre Toulouse. Finalement, le défenseur ivoirien se retrouve pour la deuxième fois en quatre matchs hors du groupe de l'OL. Touché avant le match de la 14e journée, Jeffinho fait lui son retour.

Le groupe de l’OL contre Monaco : Bengui, Lopes, Pereira - Caleta-Car, Henrique, Lovren, Kumbedi, Mata, O'Brien, Sarr, Tagliafico - Caqueret, Diawara, Maitland-Niles, Tolisso - Cherki, Kadewere, Lacazette, Moreira, Nuamah, Jeffinho