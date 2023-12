Les joueurs de l’OL fêtant leur troisième but avec Pierre Sage (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

À deux jours du déplacement à Monaco, Pierre Sage peut compter sur un groupe de 25 joueurs. Seuls Johann Lepenant et Rémy Riou sont aux abonnés absents à l'OL.

À la différence de Monaco qui va devoir faire sans deux cadres vendredi soir (21h), Pierre Sage ne devrait avoir que l’embarras du choix pour faire le déplacement sur le Rocher. Comme face à Toulouse dimanche dernier, l’entraîneur de l’OL devrait pouvoir sur l’ensemble de son groupe. Enfin pas totalement puisque Johann Lepenant et Rémy Riou ne sont toujours pas disponibles pour le rendez-vous monégasque de vendredi. Ce devrait être les deux seuls absents pour blessure, sauf forfait de dernière minute, mais ces absences ne seront plus précisées dans les groupes annoncés par l’OL à partir de cette 16e journée.

Riou et Lepenant sont toujours out ❌ — Olympique-et-Lyonnais (@oetl) December 13, 2023

Absent contre Toulouse en raison d’une blessure survenue la veille du match, Jeffinho a bien pris part à l’entraînement du jour comme 21 de ses coéquipiers. Laissés de côté par Pierre Sage, Mama Baldé, Paul Akouokou et Skelly Alvero ont participé à cette deuxième séance de la semaine et postulent donc pour une place dans le groupe lyonnais. L’entraîneur lyonnais ne le dévoilera que vendredi matin, à quelques heures de la rencontre contre l’AS Monaco.

Le groupe de l’OL présent à l’entraînement : Bengui, Lopes, Pereira - Caleta-Car, Diomandé, Henrique, Lovren, Kumbedi, Mata, O'Brien, Sarr, Tagliafico - Alvero, Akouokou, Caqueret, Diawara, Maitland-Niles, Tolisso - Cherki, Kadewere, Lacazette, Moreira, Nuamah, Jeffinho, Baldé