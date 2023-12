Corentin Tolisso et Nicolas Tagliafico face à Jean-Clair Todibo lors de Nice – OL (Photo by Nicolas TUCAT / AFP)

Nicolas Tagliafico et Corentin Tolisso sont de retour pour OL - Toulouse, ce dimanche (17h05). Mama Baldé, Paul Akouokou et Skelly Alvero ne sont pas retenus.

C’est l’une des nouveautés souhaitées par David Friio depuis son arrivée dans le club lyonnais. Les annonces de groupe sont désormais fixées au jour de match et non plus la veille comme cela avait été le cas depuis toutes ces années à l’OL. Le nouveau dispositif a été lancé pour ce week-end de la 15e journée et Pierre Sage n’a dévoilé son groupe pour Toulouse que ce dimanche matin, seulement quelques heures avant le match. Néanmoins, le Téfécé n’a certainement pas dû attendre ce groupe pour se renseigner. Le club toulousain savait depuis vendredi qu’il y avait de grandes chances que Corentin Tolisso et Nicolas Tagliafico fassent leur retour dans le groupe après avoir participé à l'entraînement collectif.

Jeffinho blessé

Absent pour Lille, Lens et Marseille, le milieu est débarrassé de son problème au mollet et signe donc son retour après presque un mois sans jouer, son dernier match étant à Rennes. Nicolas Tagliafico n’est lui plus gêné par sa cheville et postule pour une place de titulaire ce dimanche. Pour son premier rendez-vous à domicile, Pierre Sage a convoqué un groupe de 22 joueurs avec forcément des choix et des déçus pour cette rencontre.

Absent de dernière minute à Marseille, Mama Baldé n’est finalement pas retenu pour cette réception au Parc OL, tout comme Paul Akouokou, qui n’a pas convaincu contre l’OM, et Skelly Alvero qui est lui en dehors du groupe pour la deuxième fois de suite. S’il avait été laissé à la maison contre Lens, Jeffinho est cette fois absent du groupe en raison d’un pépin physique.

Le groupe de l’OL contre Toulouse : Bengui, Lopes, Pereira - Caleta-Car, Diomandé, Henrique, Lovren, Kumbedi, Mata, O'Brien, Sarr, Tagliafico - Caqueret, Diawara, Maitland-Niles, Tolisso - Cherki, Kadewere, Lacazette, Moreira, Nuamah