Incapable de trouver la faille depuis plus de deux mois, Alexandre Lacazette est à la recherche de la confiance perdue. La venue de Toulouse, l’une de ses proies favorites, peut l’y aider.

C’est à se demander si les diffuseurs ne se font pas un plaisir à le faire à chaque match, mais à chaque plan serré sur Alexandre Lacazette, on peut voir toute la peine qui semble traverser l’esprit du buteur lyonnais. À l’image de son équipe, le capitaine de l’OL est à des année-lumières de son rendement de la saison dernière et traîne sa peine sur le terrain. Entre contrôle manqué, remise ratée et tout simplement inefficacité devant le but, Lacazette est la représentation des maux lyonnais depuis août. Il n’y a qu’à voir sa tentative désespérée à Marseille, à 30m du but, pour comprendre que tout ne tourne pas rond et qu’il est à la recherche d’une confiance perdue.

8 buts contre le Téfécé

Co-meilleur buteur de l’OL avec Jake O’Brien (3 buts), Alexandre Lacazette n’a pourtant plus trouvé le chemin des filets depuis un moment. C’était face à Lorient le 8 octobre dernier lors du nul spectaculaire à Décines (3-3). Depuis ? Silence radio même si l’international français a eu les occasions pour augmenter ce total. Contre Metz, il a bien cru marquer à bout portant sans une parade réflexe du gardien messin. À Lens, il n’a malheureusement pas eu de réussite sur un bon service de Diego Moreira que Kevin Danso a juste effleuré pour l'empêcher de reprendre correctement. Comme l’OL, Lacazette est à la recherche de confiance. Comme son club, la venue de Toulouse est sur le papier source de bonnes nouvelles. Depuis ses débuts en professionnels, Lacazette a inscrit 8 buts contre le Téfécé, qui reste sa proie favorite dans l’élite derrière Montpellier (13 buts). Alors enfin le déclic ?