En lice pour le 8e tour de Coupe de France, Lyon-La Duchère et l’AS Saint-Priest n’ont pas tremblé et se sont qualifiés pour les 32es de finale. Les deux clubs partenaires pourraient affronter l’OL au tour suivant.

Il y a beau eu avoir relégation à la fin de la saison dernière, l’exercice 2023-2024 réussit plutôt bien à Lyon-La Duchère et l’AS Saint-Priest. Les deux clubs rhodaniens sont au coude à coude en tête de la poule K de National 3 dans laquelle figure la réserve de Gueïda Fofana. Au championnat, les deux clubs partenaires de l’OL y ajoutent également un parcours en Coupe de France. Samedi, "La Duch" et l’ASSP disputaient leur 8e tour et ont tous les deux validé leur ticket pour le tour suivant, synonyme de 32e de finale, mais surtout d’entrée en lice des formations évoluant en Ligue 1 et donc de l’OL.

En prenant le meilleur sur le Thonon Evian Grand Genève de Bryan Bergougnoux qui évolue en National 2, Lyon-La Duchère a réalisé un petit exploit. De son côté, Saint-Priest a pris le meilleur de Domerat à domicile. En attendant les résultats de Hauts-Lyonnais et Chaponnay-Marennes ce dimanche pour savoir s’il y aura cinq clubs rhodaniens au rendez-vous du tirage au sort des 32es lundi (19h), on pourrait bien revivre un derby OL - La Duchère, douze ans après.