L’OL n’a jamais perdu à domicile contre Toulouse

Rasmus Nicolaisen (Toulouse) et Nicolas Tagliafico (OL) (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

À l’heure de trouver des motifs d’espoir, l’OL se raccroche à ce qu’il peut. En recevant Toulouse, la formation lyonnaise espère poursuivre sa série d’invincibilité face au club toulousain.

"Je suis tombé sur cette statistique". Vendredi, Carles Martinez Novell avait bien révisé son chapitre OL avant de se présenter face à la presse toulousaine. Sur la sellette après plus de deux mois sans victoire en Ligue 1, l’entraîneur espagnol sait que se déplacer entre Rhône et Saône n’est pas forcément gage de facilité. Oui, l’OL est bon dernier du championnat, mais historiquement, venir à Lyon ne réussit pas au Téfécé. Ce dimanche (17h05), les Violets tenteront de mettre fin à une disette qui dure depuis toujours, car le club toulousain ne s’est jamais imposé dans la capitale des Gaules ?

21 victoires pour les Lyonnais et 7 nuls

Sur les 28 matchs disputés à Gerland ou au Parc OL, les "Pitchouns" n’ont ramené que sept points et se sont inclinés à 21 reprises. Même s’ils n’ont plus gagné depuis le 1er octobre, les joueurs de Carles Martinez Novell comptent bien vaincre le signe indien. "L’objectif de tout le monde est forcément de changer cette dynamique. Dimanche doit nous aider à inverser cette statistique." Dans les faits, la dernière victoire en championnat d’un club toulousain remonte à 1966. Le 18 mai de cette année, le Toulouse FC, qui n’a rien à voir avec l’actuel Téfécé issu de l’Union sportive de Toulouse, s’était imposé avant de disparaitre une année plus tard.