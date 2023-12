OL - Toulouse : un dimanche à quitte ou double à Décines

Alexandre Lacazette et ses coéquipiers écoutant les Bad Gones après OL – Metz (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Lanterne rouge de Ligue 1, l’OL n’a plus que trois matchs à jouer avant la trêve hivernale. Trois sorties pour continuer à croire au maintien lors de la seconde partie de saison. Première finale et peut-être la plus importante avant Noël contre Toulouse ce dimanche (17h05).

"On va faire les choses comme à Lens, mais en mieux". Vendredi, en conférence de presse, Dejan Lovren n’y est pas allé par quatre chemins. Le visage montré à Marseille mercredi est "inexplicable" et très loin de ce que l’OL est capable de faire sous Pierre Sage. Le vrai OL, c’est celui qui a tenu tête à Lens il y a une semaine, les points en plus. À Lyon, les supporters ont appris à se méfier des paroles sorties du centre d’entraînement de Décines. Seulement, en annonçant un visage bien plus séduisant que face à l’OM, le défenseur croate a certainement rajouté un peu plus de pression que ne l’avaient déjà ses coéquipiers.

Une volonté pour lui de mettre tout un groupe devant ses responsabilités ? Peut-être bien, même si Lovren doit être le premier à montrer l’exemple vu ses dernières sorties. Mais s’il y a bien une chose sur laquelle le défenseur a raison et que l’OL a besoin de points, beaucoup de points. Ce dimanche (17h05), les supporters présents au Parc OL se contenteront probablement d’un visage moins séduisant qu’à Bollaert, mais avec les trois points à la clé. Car c’est bel et bien l’objectif de cette journée du 10 décembre.

La notion mentale au centre de ce duel de la peur

Pour cette rencontre de la 15e journée de Ligue 1 sous les yeux de John Textor, l’OL joue une très grande partie de son maintien. On dit ça toutes les semaines, mais la réception de Toulouse est très clairement capitale. C’est à quitte ou double pour les Lyonnais qui n’ont pas d’autre choix que de gagner pour redonner un signe de vie après deux défaites de suite. Contre Toulouse, bien plus qu’à Lens ou Marseille, l’OL joue son championnat, celui du bas de tableau. "Notre championnat est celui du maintien, pas celui de se dire qu’on est à 15 points de l’Europe, a martelé une fois de plus Pierre Sage. On est dans une situation qui est critique et il faut avoir la mentalité, l’état d’esprit pour sortir de cette situation. Toulouse et Nantes, c’est notre championnat, pas Marseille."

Ce dimanche, l’OL se doit de faire pour une fois plaisir à son public qui est "convaincu d’être derrière nous, maintenant à nous de lui prouver sur l’ensemble de la rencontre qu'il a raison." Les actes plus que les paroles, cela fait quatorze journées que les supporters attendent ça, bien plus si l’on veut se montrer pessimiste. Dans son discours, Pierre Sage a insisté sur la notion de l’aspect mental et c’est un point qui plait, car pointé du doigt depuis de nombreuses semaines.

L’entraîneur intérimaire tente d’y apporter une solution même si dans un club comme l’OL, ce n’est pas forcément aisé comme "les habitudes qu’on a eues toutes ces années étaient basées sur une ambition sur le haut du classement." Ce n’est aujourd’hui plus la priorité lyonnaise et la venue de Toulouse doit permettre d’avancer. Un succès et les Toulousains, premiers non-relégable ce dimanche matin, ne seraient qu’à trois longueurs. Mais encore faut-il avoir le bon état d’esprit. En ce sens, le discours de Sage a eu un effet positif tout en y apportant une certaine peur, crainte.

"Activer un mode qui n'a plus été au club depuis longtemps"

En parlant d’habitudes à changer, l’entraîneur lyonnais a clairement laissé sous-entendre que ses joueurs "peu ou pas habitués à jouer le maintien" n’étaient pas encore entrés dans ce mode commando. Pourtant, ils ne cessent depuis des semaines de répéter que la course au maintien est désormais une réalité dans le club lyonnais. Nous aurait-on menti ? Peut-être pas, mais cela prouve une fois de plus que la mentalité n’est peut-être pas au rendez-vous. Dans les jeux de pouvoir et d’influence qui se trament en coulisses, l’intérêt commun qu’est celui de l’OL ne semble toujours pas prioritaire.

Que Lovren, toutefois loin d’être irréprochable, ouvre la porte "à ceux qui ne sont pas contents ou pas bien à Lyon" montre bien que tout le monde ne tire pas dans le même sens. C’est pourtant la base d’une équipe qui se bat pour le maintien. "Il faut activer un mode qui n’a jamais été présent dans le club, c’est celui du maintien. Si les joueurs ne sont pas dans le mode de se dire que s'il se passe de négatif, je le sors de ma tête et je me concentre sur le suivant, ça veut dire qu’ils ne sont pas prêts à gérer une situation pareille."

Plus qu’un entraîneur, Pierre Sage semble devoir jouer les psychologues pour amener tout un groupe à prendre conscience de la situation d’urgence, pas seulement devant les micros, mais avant tout sur le terrain. Ce dimanche, Toulouse est "la première des 20 finales" qui attend l’OL. Elle vaut surtout plus que trois points.