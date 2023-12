Textor sera présent pour OL - Toulouse

Un peu plus d’une semaine après son passage à Paris pour la réunion avec la DNCG et le licenciement de Fabio Grosso, John Textor sera de retour à Lyon. Le président et propriétaire de l’OL assistera à la rencontre contre Toulouse dimanche (17h05).

Après avoir vu Botafogo perdre définitivement le championnat brésilien, John Textor espère retrouver un peu le sourire avec l’OL. Avec une équipe dernière de Ligue 1, difficile de vraiment se réjouir de la situation, mais le propriétaire et président lyonnais croit en des jours meilleurs entre Rhône et Saône après la prestation de l’OL à Lens et l’état d’esprit qui a changé sous Pierre Sage. Ce regain d’énergie et surtout des points au compteur, Textor compte bien le voir dès mercredi (21h) à Marseille et contre Toulouse dimanche (17h05) au Parc OL. S’il suivra de chez lui l’Olympico, l’Américain prendra bien place dans la "President Box" en fin de semaine pour la 15e journée de Ligue 1 selon nos informations.

Une première depuis l'OM

Ayant pas mal d’affaires à gérer à Lyon, John Textor posera ses valises pendant quelques jours dans la capitale des Gaules et en profitera donc pour assister à OL - Toulouse dimanche (17h05). Ce sera la première fois depuis le match reporté à Marseille le 29 octobre dernier que Textor sera aux côtés de l’effectif lyonnais en présentiel. Il était depuis revenu en France pour le passage devant la DNCG et le licenciement de Fabio Grosso la semaine dernière, mais n'avait plus assisté à un match depuis les tristes incidents dans le sud de la France. Contre Metz, il avait demandé à Tony Parker de s’asseoir à sa place tandis que Matthieu Louis-Jean puis David Friio avaient représenté l’état-major de l’OL à Rennes pour le premier cité et Lens pour le nouveau directeur sportif.