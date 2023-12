Suite à nos révélations, lundi soir, sur le plateau de l’émission "Tant qu’il y aura des Gones", John Textor a souhaité réagir. Au cours d’une visio improvisée, ce mardi, le patron de l’OL a livré ses vérités.

John Textor suit de très près l’actualité de l’Olympique lyonnais. "Je lis régulièrement vos articles et j’apprécie votre média. Je sais également que c’est le cas des fans de l’OL", confie en préambule le patron du club. "Ce matin (mardi), j’ai été surpris par ce que j’ai pu entendre et lire. Au départ, je voulais rédiger un tweet comme j’ai l’habitude de faire (rires) mais j’ai préféré en parler avec vous de vive voix." Alors qu’est-ce qui a tant chagriné l'Américain ? "Tout d’abord, je suis peiné pour Vincent (Ponsot). Oui, il a travaillé avec Jean-Michel Aulas, mais il fait bien la part des choses", assure John Textor. "Il faut savoir que c’est lui qui a demandé à partir (rejoindre Michele Kang pour diriger la section féminine de l’OL, Ndlr), moi, je voulais qu’il reste", poursuit-il

Selon Textor, c'est lui qui a pensé à Genesio

Dans un autre volet, John Textor a une tout autre version que celle de nos différentes sources concernant la tentative d'enrôler en catimini Bruno Genesio. "C’est moi qui ai pensé à lui. Vincent (Ponsot) n’était pas forcément d’accord par rapport au profil souhaité. Il faut un entraîneur qui s’intègre dans notre projet (Eagle Football), quelqu'un qui s'exprime bien en anglais..." Toutefois, John Textor reconnaît que certains joueurs souhaitaient voir Bruno Genesio succéder à Fabio Grosso.

Textor voulait intégrer Sage dans le staff de Grosso

En tout cas, avant de décider de se séparer de Fabio Grosso ("c'est un bon entraîneur, mais ce qu’il voulait mettre en place demandait du temps et on avait besoin de victoires, de points rapidement"), John Textor a tenté un coup. "Il y a quatre semaines puis encore récemment, j’ai voulu intégrer Pierre Sage dans le staff pour aider Fabio (Grosso). Mais il n’a pas voulu, estimant qu’il avait déjà son équipe."

"C'est David Friio qui va choisir le futur entraîneur"

Et de poursuivre : "Quand il a fallu trouver un remplaçant à Fabio (Grosso), j'ai décidé moi tout seul de nommer Pierre Sage entraîneur intérimaire. Je suis venu à plusieurs reprises à l’académie pour échanger avec lui. J’apprécie sa connaissance du football, sa culture football, sa manière de faire jouer ses équipes. J'ai suivi ce qu’il a fait, notamment avec Habib Beye (au Red Star, un an et demi en tant qu’adjoint, Ndlr)." Quand on lui signifie que Pierre Sage est très apprécié par l’environnement lyonnais, John Textor a une réponse toute trouvée : "C’est à David Friio (directeur sportif) de choisir l’entraîneur."