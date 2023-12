OL - Bleues : Bacha a le Ballon d’Or comme objectif

À 23 ans, Selma Bacha a déjà tout gagné avec l’OL. À la recherche d’un premier titre en Bleues, la latérale nourrit aussi de grandes ambitions personnelles.

Certaines mettent des années à s’offrir un premier titre de champion ou une Ligue des champions. À 23 ans, Selma Bacha est désormais une habituée de ces rendez-vous gagnant avec l’OL. Phénomène de précocité, la latérale possède déjà quatre titres européens et cinq nationaux pour un total de 14 trophées. Au niveau palmarès, l’ancienne du FC Gerland peut ternir le regard de nombreuses joueuses même si au sein des Fenottes, certaines coéquipières comme Wendie Renard ou Eugénie Le Sommer ont besoin de bien plus de place dans leurs armoires à trophées. Mais pas de quoi faire prendre la grosse tête à Bacha, caution bonne humeur à l’OL et chez les Bleues. "L’entourage est super important, reconnait-elle dans un entretien à Ouest-France. Je ne vais jamais prendre la grosse tête mais, parfois, je vais lever les épaules et mon père me dit directement : 'N’oublie pas d’où tu viens !' C’est ce qui fait que j’ai les pieds sur terre."

La Ligue des champions et les JO 2024 comme juge de paix

Bien plus mature que sa folie contagieuse peut le laisser penser, Selma Bacha attend à présent de pouvoir remporter un titre avec l’équipe de France. Il y aura la Ligue des Nations en février prochain, mais surtout les Jeux Olympiques de Paris durant l’été. Un rendez-vous historique que la latérale lyonnaise ne veut surtout pas manquer. Comme la Ligue des champions féminine, les Jeux peuvent être une vitrine importante dans la course au Ballon d’Or.

La récompense individuelle est un objectif pour la gauchère qui ne s’en était pas cachée avant la Coupe du monde. "Je n’ai pas dit que j’allais l’avoir dans les deux prochaines années ! Mais je sais que je l’aurai et on en reparlera." Devenue une référence mondiale à son poste, Bacha sait que ce trophée n’interviendra qu’avec des titres et des titres qui comptent de préférence.