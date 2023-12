Après l’annonce du principal intéressé sur ses réseaux, l’OL a confirmé la prise de fonctions de Laurent Prud’homme comme nouveau directeur général depuis lundi 4 décembre.

La mèche avait été vendue depuis la veille, mais l’OL a malgré tout souhaité officialiser la prise de fonctions de Laurent Prud’homme comme nouveau directeur général du club. Il y a trois semaines, John Textor avait annoncé cette future arrivée, mais l’OL avait tenu à préciser que l’ancien DG de L’Équipe n’arriverait pas avant le début de l’année 2024 entre Rhône et Saône. Finalement, les choses ont pu s’accélérer, car Prud’homme a d’abord été vu avec Textor à la sortie de la réunion avec la DNCG la semaine dernière et son nouveau rôle avancé de quelques semaines.

Prud'homme en attendant Juninho

Depuis lundi 4 décembre 2023, Laurent Prud’homme est officiellement le nouveau directeur général de l’OL. "Je remercie John Textor pour sa confiance et de me permettre aujourd’hui de revenir pour servir mon club. Nous sommes tous impatients de relever les défis qui se présentent à nous et j'ai hâte de contribuer au succès et à la croissance de l'Olympique lyonnais", a déclaré le nouveau DG dans le communiqué publié ce mardi. Avec David Friio et Laurent Prud’homme, l’OL continue sa restructuration institutionnelle. John Textor n’attend désormais plus que l’aval définitif de Juninho et d'un directeur du football pour avoir sa propre garde rapprochée.