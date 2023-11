Dans un communiqué, John Textor a confirmé l’arrivée de Laurent Prud’homme comme nouveau CEO de l’OL. Le propriétaire a surtout avoué pour la première fois la venue prochaine d’un directeur sportif.

L’OL n’a pas mis longtemps à confirmer l’information qui circulait depuis quelques heure : Laurent Prud’homme sera bien le nouveau directeur général du club lyonnais. Dans un communiqué, John Textor a annoncé l’arrivée de l’ancien DG de L’Equipe. "En ma qualité de président et chef de la direction de l'Olympique Lyonnais Groupe ("OLG") et président de l'Olympique Lyonnais SASU ("OL"), je suis extrêmement heureux d'annoncer que Laurent Prud'homme deviendra directeur général de l'Olympique Lyonnais SASU, notre principale activité de football. Dans son rôle, Laurent sera responsable de la direction et de la gestion de toutes les opérations quotidiennes de l'Olympique lyonnais, relevant directement de moi."

Un directeur sportif à venir

Ayant connu de nombreuses expériences dans les médias sportifs français, Laurent Prud’homme connait les rouages du football français et est aussi un proche de Vincent Labrune. Cette arrivée s’inscrit dans une stratégie plus globale de restructuration au sein de l’organigramme de l’OL sur un "projet de 3 à 5 ans et ce qui devrait être mis en place" avec le nouveau DG. Ce dernier "entrera rapidement dans les détails avec certaines personnalités clés du club (y compris Jean-Michel Aulas), l'équipe opérationnelle au sens large et les fans." Car plus que la nomination de Prud’homme, dans les tuyaux ces dernières heures, John Textor a surtout confirmé qu’il était à la recherche d’un directeur sportif.

D’abord fermé à l’idée, l’Américain a revu sa copie sur le sujet comme expliqué dans le communiqué avec la description du rôle de Prud’homme. "Le département de football de l'Olympique lyonnais (y compris son entraîneur/gestionnaire et futur directeur sportif) relèvera directement de Laurent. Il sera le principal représentant de l'OL auprès des autorités gouvernementales, publiques, administratives et sportives, telles que la LFP, l'UEFA, les élus locaux et le gouvernement français." A l’OL, le changement c’est maintenant et dans les semaines à venir.